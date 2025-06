La stangata per Alcaraz | beffa dopo la vittoria con Sinner

stangata imprevista che mette in discussione il suo merito. Dopo aver scritto una pagina di storia, Alcaraz si trova ora a dover affrontare una sfida ancora più grande: dimostrare che questa vittoria è solo l’inizio di un’era dominata dal suo talento. La scena è pronta per il prossimo capitolo di questa straordinaria carriera, e il pubblico aspetta con ansia di vedere cosa riserverà il futuro.

Ha scritto una nuova pagina di storia, dominando sulla terra rossa di Parigi in una finale mozzafiato contro Jannik Sinner. Carlos Alcaraz, il prodigio del tennis spagnolo, ha conquistato il suo secondo Roland Garros consecutivo, dopo oltre cinque ore di battaglia epica. Una vittoria straordinaria, che ha infiammato i fan e consolidato la sua posizione tra i grandi. Ma mentre il trofeo brilla ancora, a raffreddare gli entusiasmi ci pensa una notizia tutt'altro che esaltante: il maxi montepremi da oltre 2,5 milioni di euro non sarà tutto suo. Quasi la metà del premio vola al fisco.