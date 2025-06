La Stagione dei Teatri pronta ad alzare il sipario | Spettacoli per tutti

La stagione dei teatri di Bergamo si apre con un entusiasmo contagioso, pronta a sorprendere e coinvolgere ogni spettatore. Il Teatro Donizetti, cuore pulsante della cultura cittadina, si prepara a offrire un ricco cartellone di spettacoli e concerti pensati per tutti i gusti e tutte le etĂ . Tra grandi festival e opere di livello internazionale, questa stagione promette di trasformare ogni sera in un'esperienza indimenticabile, lasciando il pubblico desideroso di scoprire cosa riserva il sipario.

Bergamo. “Il Teatro Donizetti è la casa della cultura di Bergamo, per questo proponiamo spettacoli e concerti rivolti a tutte le tipologie di pubblico”. Così Massimo Boffelli, direttore generale della Fondazione Teatro Donizetti, illustra la nuova Stagione dei Teatri. Accanto ai grandi festival di carattere internazionale, ossia il Bergamo Jazz Festival, la Stagione di Prosa e il Donizetti Opera, affiancati dal Festival pianistico internazionale di Brescia e Bergamo, viene dato spazio a una ricca offerta di rassegne e performances che comprendono diversi generi per soddisfare ogni preferenza. Sulla scia del successo ottenuto negli anni scorsi, in cartellone spiccano “Opera& Concerti”, “Opera Family”, il “Musical di Capodanno” (31 dicembre), il “Concerto di Capodanno” (1 gennaio) e l’Operetta, che attraggono un cospicuo numero di affezionati spettatori, ma anche i concerti dell’Ensemble Locatelli e il tradizionale concerto natalizio de I Piccoli Musici, sempre molto apprezzati. 🔗 Leggi su Bergamonews.it