La speranza di Federalberghi Terme | La rinascita del Grand Hotel Orologio ottima notizia per il territorio

La speranza di Federalberghi Terme si riaccende con l’annuncio dell’acquisizione del Grand Hotel Orologio di Abano Terme, una notizia che infonde nuova linfa al territorio. La rinascita di questa storica struttura promette un futuro all’insegna di crescita e valorizzazione. Walter Poli, presidente di Federalberghi Terme Abano, sottolinea come questo investimento possa rappresentare un volano per l’economia locale e il turismo. La speranza di Federalberghi Terme si riaccende con l’annuncio dell’acquisizione del Grand Hotel Orologio di Abano Terme, una notizia che

«L’annuncio dell’acquisizione del Grand Hotel Orologio di Abano Terme da parte di una società imprenditoriale italo-albanese, se confermata, rappresenta una notizia positiva per il nostro territorio. Questa struttura storica - spiega Walter Poli, Presidente di Federalberghi Terme Abano. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - La speranza di Federalberghi Terme: «La rinascita del Grand Hotel Orologio ottima notizia per il territorio»

Ulteriori approfondimenti disponibili online

La speranza di Federalberghi Terme: «La rinascita del Grand Hotel Orologio ottima notizia per il territorio»; Abano e Montegrotto, russi e tedeschi sono in fuga ma i fondi di investimento «scommettono» sulle terme; Cure termali, tariffa unica in 25 hotel (da due a cinque stelle) per i fanghi e le inalazioni in regime privat.

Terme, le vacanze in sicurezza: i turisti promuovono Abano e Montegrotto - interpellati da un’indagine realizzata da Federalberghi Terme Abano Montegrotto su un campione di ospiti italiani e stranieri degli hotel del territorio, cui è stato proposto un questionario ...

TERME DI CARAMANICO: APPELLO DI FEDERALBERGHI ALLA REGIONE, “GARANTIRE IL TURISMO” - Federalberghi e gli albergatori di Caramanico Terme esprimono “forte preoccupazione per il futuro delle acque termali e per le ricadute negative che l’attuale situazione potrebbe avere ...

Terme, il turismo regge ma i soggiorni durano meno. Poli (Federalberghi): «Puntare sulla promozione all'estero» - a giudizio del titolare dell'hotel Tritone di Abano: «Bisogna investire sulla promozione all'estero, sia ...