La sicurezza sul lavoro passa dalle piccole e medie imprese

La sicurezza sul lavoro è il pilastro fondamentale per la crescita delle piccole e medie imprese italiane. A Roma, il convegno “Medie, piccole e microimprese a confronto per una sicurezza sul lavoro più efficace” riunisce esperti e stakeholder per condividere strategie e best practice. Un’occasione unica per rafforzare un percorso di tutela che coinvolge l’intera comunità imprenditoriale e garantisce un futuro più sicuro e sostenibile.

La sicurezza sul lavoro per le piccole e medie imprese passa dal Campidoglio, al via a Roma il convegno "Medie, piccole e microimprese a confronto per una sicurezza sul lavoro più efficace", promosso da Aic, con la Federazione nazionale degli Ordini Tsrm e Pstrp e Anpit, con il patrocinio dell'Assemblea Capitolina. Attorno al prestigioso tavolo .

Investimenti prevenzione e sicurezza sul lavoro, centro studi Uil: "Brindisi ultima in Italia" - BRINDISI - Un recente studio del Centro Studi Uil del 28 aprile 2025 rivela dati preoccupanti sulla salute e sicurezza sul lavoro: Brindisi si colloca all'ultimo posto in Italia per investimenti in questo settore.

Versione X 19 giugno Inail organizza a Napoli un convegno per il 60° anniversario del Testo Unico 1124/1965 su infortuni, malattie professionali e sicurezza sul lavoro. Tre sessioni tematiche e riflessioni su evoluzione normativa e sfide future. http://urly.it/31b0 Partecipa alla discussione

Hai bisogno di ottenere o rinnovare il Patentino per l’uso in sicurezza delle Piattaforme di Lavoro Aeree? Consulta il calendario completo di tutti i nostri corsi: http://molloacademy.it. #molloacademy #formazione #patentino #corso #rinnovo #abilitazione #sicu Partecipa alla discussione

