La sessione di surf sul lago finisce con un trauma cranico

Una giornata da dimenticare quella di ieri sul lago di Garda, dove le acque tranquille si sono trasformate in uno scenario di emergenza. Dopo il salvataggio di un windsurfista in difficoltà , si sono verificati due incidenti che hanno coinvolto altri appassionati di surf, culminando con un trauma cranico. La sicurezza sulle acque è fondamentale: ecco perché bisogna sempre rispettare le norme e stare attenti, per tornare a godersi il lago in tutta tranquillità .

Giornata decisamente da dimenticare quella di ieri, lunedì 9 giugno, per i surfisti sulle acque del lago di Garda. A poche ore dal salvataggio di un windsurfista finito alla deriva, c’è stato un doppio intervento sanitario per gli appassionati delle tavole che solcano le onde del lago nostrano. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - La sessione di surf sul lago finisce con un trauma cranico

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La sessione di surf sul lago finisce con un trauma cranico.

San Siro, finisce nel lago mentre fa surf: salvato dai vigili del fuoco - Brutta avventura questo pomeriggio per un quarantacinquenne residente in Alto Lago che è finito in acqua mentre stava compiendo la traversata con la sua tavola ...