La scuola di danza Arabesque in scena al Teatro Parravano

La scuola di danza Arabesque, guidata dall’esperta Annamaria Di Maio, si prepara a incantare il pubblico con il suo spettacolo di fine anno al Teatro Parravano di Caserta. Due serate all’insegna di eleganza, talento e passione, in scena mercoledì 11 e giovedì 12 giugno alle 20:30. Un’occasione imperdibile per scoprire il talento emergente della danza e celebrare un percorso ricco di emozioni e crescita artistica. Non mancate!

La scuola di danza Arabesque, diretta da Annamaria Di Maio, porta in scena lo spettacolo di fine anno accademico al Teatro Comunale “Costantino Parravano” di Caserta. L’appuntamento è per mercoledì 11 e giovedì 12 giugno alle 20,30. La realtà coreutica, con sedi a Caserta e a Capua, festeggia. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - La scuola di danza Arabesque in scena al Teatro Parravano

In questa notizia si parla di: scuola - danza - arabesque - scena

