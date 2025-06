La scalinata della Passeggiata a Mare sostituita da una rampa Musolino chiede l' accesso agli atti

La questione della sostituzione della storica scalinata della Passeggiata a Mare con una moderna rampa sta infiammando il dibattito pubblico. La senatrice Dafne Musolino ha richiesto l’accesso agli atti, puntando a fare chiarezza sulla demolizione che mira ad accogliere la nuova pista ciclabile. Resta aperto il caso, tra polemiche e interrogativi, che potrebbe cambiare il volto del nostro lungomare. La trasparenza è il primo passo verso una decisione condivisa.

Resta aperto il caso relativo alla demolizione della scalinata della Passeggiata a Mare per far posto a una rampa come previsto dai lavori per la nuova pista ciclabile. La senatrice Dafne Musolino ha chiesto un accesso agli atti pretendendo risposte certe dalla Soprintendenza ai Beni Culturali. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - La scalinata della Passeggiata a Mare sostituita da una rampa, Musolino chiede l'accesso agli atti

La rampa al posto della storica scalinata della Passeggiata: è polemica - La sostituzione della storica scalinata con una rampa alla Passeggiata a Mare ha scatenato un acceso dibattito.

La scalinata "cancellata" dalla rampa, la Soprintendenza aveva dato l'ok ai lavori https://ift.tt/yk5EIDX https://ift.tt/FK95kW3 Partecipa alla discussione

