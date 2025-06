La salamina da sugo protagonista della prima tappa del format televisivo ' In bici con gusto'

Preparati a pedalare tra arte e sapori con la prima tappa di “In bici con gusto”: Ferrara, città rinascimentale e simbolo di biciclette e cultura. Mercoledì 10 giugno alle 21, lasciati conquistare da un viaggio tra bellezza storica e delizie culinarie, dove la protagonista sarà la saporita salamina da sugo. Iscriviti al canale e scopri ogni settimana nuove avventure gastronomiche in sella!

La città di Ferrara, fra biciclette e arte rinascimentale, sarà la prima tappa del nuovo format televisivo 'In bici con gusto', in onda martedì 10 giugno in prima serata alle 21, su Sky canali 133 e 415 e canale 257 del digitale terrestre, e in chiaro su Gamberorosso.tv.

