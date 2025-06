La Sagra della luganega a Briosco

La tradizione gastronomica della Brianza torna protagonista con la terza edizione della Sagra della Luganega, organizzata dalla Pro Loco di Briosco. Da venerdì a domenica, nell’area mercato Campagnola, potrete assaporare questa prelibatezza riconosciuta come Prodotto Agroalimentare Tradizionale della Lombardia. La luganega di Monza, simbolo di eccellenza locale, vi aspetta per celebrare i sapori autentici di una terra ricca di storia e passione. Un evento imperdibile per gli amanti del gusto e delle tradizioni.

La tradizione gastronomica della Brianza torna protagonista con la terza edizione della Sagra della Luganega, organizzata dalla Pro Loco di Briosco. Appuntamento da venerdì a domenica nella consueta cornice dell'area mercato Campagnola. Al centro della manifestazione, la Luganega di Monza, salume tipico riconosciuto come Prodotto Agroalimentare Tradizionale (PAT) della Lombardia. Un'eccellenza locale che vanta il riconoscimento ufficiale del ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, e figura tra le 273 specialità regionali italiane. Tre giorni all'insegna del gusto e della convivialità , con un ricco programma gastronomico.

