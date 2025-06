La Russiafrique si fa con la guerra così Mosca fabbrica il suo nuovo elmetto

In un mondo in rapido cambiamento, la Russia mira a consolidare la sua influenza in Africa attraverso una strategia sorprendente: la "Russiafrique". Mentre Mosca svela il suo nuovo elmetto, simbolo di una presenza militare rafforzata, il Cremlino conferma il suo impegno nel settore delle relazioni con i partner africani. Ma cosa significa tutto questo per il futuro geopolitico del continente e oltre? La risposta si rivela intrigante e complessa.

Il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ha ribadito ieri, durante un incontro con la stampa, che la Russia intende sviluppare le sue relazioni con i partner africani nel settore della . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - La Russiafrique si fa con la guerra, così Mosca fabbrica il suo nuovo elmetto

In questa notizia si parla di: Russiafrique Guerra Così Mosca

Nuovi orizzonti africani a Mosca.