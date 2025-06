La rosetta non è il vero pane di Roma Ecco la sua origine

Scopri la storia e le tradizioni che rendono unico il pane di Roma: dalla celebre rosetta, con il suo irresistibile profumo, alla meno nota ma autentica ciriola, simbolo di una cultura gastronomica tutta romana. Preparatevi a scoprire i segreti di questi piaceri quotidiani, capaci di evocare ricordi d’infanzia e di rappresentare l’anima della cucina capitolina. Perché il vero cuore di Roma si trova anche nei suoi pani più autentici e sorprendenti.

Togliere il cappuccio alla rosetta per infilarci una fetta di mortadella e poi. addentare! Ecco uno dei ricordi da bambini di tantissimi romani. Quante golose merende con questa pagnotta – fragrante, dalla forma inconfondibile – unita a salumi, marmellate, o semplicemente condita con olio e sale. Eppure non tutti sanno che la rosetta non è il vero pane di Roma. Il panino tipico romano è un altro: la ciriola! Un pane croccante all’esterno e con tanta mollica all’interno; la ciriola è economica e si conserva a lungo – tutto il contrario della rosetta che invece deve essere mangiata fresca, altrimenti diventa presto gommosa. 🔗 Leggi su Funweek.it

In questa notizia si parla di: Rosetta Pane Vero Roma

Premio Roma: ecco quali sono i migliori Pani e i migliori Formaggi del 2025; Premio Roma per pani e formaggi, i vincitori: più di 175 partecipanti da 10 regioni italiane; Vi ricordate la ciriola? Il tipico panino dei lavoratori che a Roma sta sparendo.

Rosetta o ciriola, qual è il vero pane nato a Roma? - Scopriamo insieme tutti i motivi per cui la rosetta e la ciriola sono così tanto apprezzati a Roma.

La rosetta non è il vero pane di Roma. Ecco la sua origine - Togliere il cappuccio alla rosetta per infilarci una fetta di mortadella e poi...

La rosetta non è il vero pane di Roma. Ecco la sua origine - Storia della rosetta, il pane scelto per tante merende: sapevate che la ricetta non è originaria di Roma?