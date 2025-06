La rivoluzione verde di Sala Adesso gli alberi di Milano non crescono si schiantano

La rivoluzione verde di Sala sembra essere un sogno sfumato: gli alberi di Milano, invece di crescere rigogliosi, cadono e causano incidenti. L’ultimo episodio, con una pianta che ha ferito una persona in centro città , è solo il segnale di un problema più profondo: promesse non mantenute e scarsa manutenzione. La sfida di ridare vita al verde urbano diventa urgente. Continua a leggere per scoprire come si possa invertire questa triste tendenza.

Una pianta è caduta in centro ferendo una persona: è solo l'ultimo di una lunga serie di episodi. Le promesse del sindaco si scontrano con la realtà , manca manutenzione.

In questa notizia si parla di: Rivoluzione Verde Sala Adesso

