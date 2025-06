La rivoluzione in casa Robur prosegue Masini Candido e Morosi ai saluti

La rivoluzione in casa Robur prosegue a ritmo serrato: dopo aver salutato il capitano Tommaso Bianchi, il Siena annuncia ufficialmente l’addio di altri tre veterani, simboli delle ultime due stagioni caratterizzate dal trionfo in Eccellenza. Una scelta coraggiosa che punta a un futuro più giovane e competitivo, segnando un nuovo inizio per la società bianconera. Ma quali saranno i prossimi passi di questa rinnovata squadra?

La rivoluzione è iniziata: il Siena ha deciso di tagliare con il passato, con l’obiettivo, annunciato, di ringiovanire l’organico, rispetto alla scorsa stagione. Dopo la separazione, ufficiale, dal capitano Tommaso Bianchi, nella giornata di ieri, la società bianconera ha salutato, formalmente, altri tre giocatori che hanno indossato la maglia della Robur nelle ultime due stagioni, protagonisti quindi del campionato di Eccellenza, stravinto, e dell’annata appena conclusasi, nell’amarezza e tra tanti rimpianti: Bernardo Masini, Roberto Candido e Andea Morosi. "Da parte di tutto il club – il messaggio del Siena Fc –, i più sentiti ringraziamenti a Bernardo, Roberto e Andrea per la professionalità dimostrata". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La rivoluzione in casa Robur prosegue. Masini, Candido e Morosi ai saluti

