La riconversione bellica di Parigi | Renault produrrà droni per l’Ucraina

Nel cuore di Parigi, la storica Renault si trasforma in un alleato strategico, producendo droni per l’Ucraina sotto l’innesco del governo francese. Mentre Rutte annuncia un potenziamento della difesa NATO del 400%, le guerre moderne cambiano volto: innovazione e geopolitica si intrecciano in un gioco di spinte e alleanze che potrebbe ridefinire il futuro dell’Europa. Scopriamo insieme come questa svolta stia plasmando nuovi scenari globali.

Il governo francese spinge la casa d’auto (lo Stato è il primo azionista) a realizzare velivoli senza pilota vicino ai fronti di guerra. Rutte arma la Nato: «Offensiva russa entro cinque anni, aumenteremo la difesa del 400%». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - La riconversione bellica di Parigi: Renault produrrà droni per l’Ucraina

Cosa riportano altre fonti

