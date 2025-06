La richiesta del Terzo Settore

Il 5x1000 rappresenta un pilastro fondamentale del nostro impegno civico, consentendo a cittadini e organizzazioni di contribuire concretamente al progresso sociale. Tuttavia, con dieci tra le più importanti realtà del Terzo Settore che chiedono di rimuovere il tetto di 525 milioni di euro, si apre una discussione cruciale sulla crescita e l’efficacia di questo strumento. È tempo di ripensare e rafforzare il nostro sostegno alle cause che fanno la differenza.

Il 5x1000 è ormai uno strumento consolidato nel nostro Paese, ma sempre in costante evoluzione. Per esempio ci sono dieci organizzazioni primarie del Terzo Settore – ActionAid, Fondazione AIRC, AISMFISM, EMERGENCY, FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, Lega del Filo d’Oro, Medici Senza Frontiere, Save the Children, Fondazione Telethon e UNICEF – che hanno chiesto al governo di eliminare il tetto di 525 milioni di euro applicato alla ripartizione del 5x1000 o, in alternativa, di adeguarlo automaticamente alla crescita delle preferenze espresse dai contribuenti Nel 2023 ben 17,2 milioni di persone hanno destinato il contributo a enti del Terzo Settore con una crescita di circa 730. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La richiesta del Terzo Settore

In questa notizia si parla di: terzo - settore - richiesta - fondazione

Mind Innovation Week a Milano: la sinergia tra ricerca, advocacy e Terzo settore in sanità - La Mind Innovation Week a Milano ha messo in luce la crescente sinergia tra ricerca, advocacy e Terzo Settore nella sanità .

[Nuova posizione] Stage Gestione Volontari e Sviluppo Campagne link: https://job4good.it/offerta-lavoro/stage-gestione-volontari-e-sviluppo-campagne/… #terzosettore #lavorononprofit Partecipa alla discussione

[Nuova posizione] CRM & donor journey specialist link: https://job4good.it/offerta-lavoro/crm-donor-journey-specialist/… #terzosettore #lavorononprofit Partecipa alla discussione

Approfondimenti da altre fonti

AI nel terzo settore da oggi grazie a Cariplo e Microsoft; Fondazione Con il Sud: 2 mln di euro per valorizzare i beni confiscati alle mafie; Iscrizione al 5 per mille 2025, ecco come fare.

Intelligenza artificiale: accordo tra Fondazione Cariplo e Microsoft Italia per il terzo settore - L’apporto dell’uomo e quello della macchina si uniscono in funzione del sociale grazie alla nuova collaborazione tra Fondazione Cariplo e Microsoft Italia.

IA: da Fondazione Cariplo e Microsoft Italia accordo per il terzo settore - IA: da Fondazione Cariplo e Microsoft Italia accordo per il terzo settore Milano, 06 giu 14:56 – (Agenzia Nova) – L’apporto dell’uomo e quello della macchina si uniscono in funzione del sociale grazie ...

Fondazione Cariplo e Microsoft per l'AI nel terzo settore - Unire l'innovazione tecnologica con la vocazione sociale è oggi più che mai una priorità strategica.