La reyerina Matilde Villa protagonista di una docu-serie su RaiPlay

Scopri il mondo appassionante di Matilde Villa, la giovane stella della Reyer Venezia, protagonista della nuova docu-serie su RaiPlay "Non me l'aspettavo. Il basket di Matilde Villa". Dal 6 giugno, lasciati coinvolgere in quattro puntate emozionanti che svelano il suo percorso, le sfide e i traguardi.

È disponibile dal 6 giugno su RaiPlay "Non me l'aspettavo. Il basket di Matilde Villa", una docu-serie in quattro puntate che ha come protagonista la giovanissima cestista brianzola, e attuale playmaker della Reyer Venezia, Matilde Villa.

LIVE Schio-Venezia 73-61, A1 basket femminile in DIRETTA: la Famila Wuber torna sul tetto d’Italia! Alla Reyer non bastano i 23 punti di Matilde Villa - La Famila Wuber Schio conquista il titolo di campione d’Italia nel basket femminile, trionfando 73-61 nella decisiva gara-5 contro la Reyer Venezia.

