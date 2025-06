La repubblica dei plebisciti dove gli elettori si perdono e la politica si distrugge L’analisi di Sterpa

Nel panorama politico italiano, il referendum si è evoluto ben oltre la sua funzione originaria, diventando spesso uno strumento di plebiscito che rischia di perdere ogni senso critico. Come analizzato da Sterpa, questa deriva minaccia la stabilità democratica e la legittimità delle istituzioni. È tempo di riflettere su come preservare il valore autentico di questo strumento, evitando che si trasformi in un'arma di scontro e di delegittimazione.

Sapevamo già quanto il referendum fosse uno strumento rozzo che i Costituenti ritenevano del tutto residuale. Ora abbiamo la conferma che possono essere impiegati impropriamente per legittimare una offerta politica e provare a scardinare la maggioranza di governo. Dopo la mutazione genetica del 2016 per i referendum costituzionali, anche gli abrogativi realizzano la loro trasformazione in plebisciti, nonostante la Corte costituzionale, fermando quello sul "regionalismo differenziato", abbia fortunatamente sottratto al tiro al piccione una parte della Costituzione. Nel referendum si vota sulle regole giuridiche in una dialettica libera tra opzioni considerate tutte legittime in un clima di serena divisione politica e senza il rischio di crisi di sistema: tant'è che a volte forze politiche altrove alleate si dividono, come può accadere in Parlamento nell'esame di una legge.