La regola del 53 | come applicare bronzer e correttore schiarente alla perfezione

La regola del 53: come applicare bronzer e correttore schiarente alla perfezione. Tra tutorial e consigli online, è facile perdere la bussola in un mare di tecniche spesso contraddittorie. La chiave sta nel saper distinguere tra contouring e bronzing, e nell’utilizzare le giuste proporzioni per scolpire e illuminare il volto. Scopri come valorizzare i tuoi tratti con semplicità e sicurezza, perché un make-up ben fatto non è mai un caso.

Nonostante sul web e sui social non manchino i tutorial che insegnano come truccarsi, la vastità di tecniche raccontate crea sempre confusione. E in questo mare magnum di informazioni, un gesto semplice diventa ancora più confuso. Nello specifico, la questione è come applicare bronzer e correttore illuminante per ottenere un effetto cesellato e liftato. Dopo aver capito la differenza tra contouring e bronzing – il primo sagoma con colori freddi, mentre il secondo fa risaltare le parti prominenti del volto con un effetto sunkissed e colori caldi – bisogna anche capire come e dove applicare il bronzer e il correttore illuminante per ottenere l’effetto sperato. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - La regola del 53: come applicare bronzer e correttore schiarente alla perfezione

Su questo argomento da altre fonti

Bronzer (che su TikTok spopola come correttore): la tecnica per usarlo; Trucco bronze estate 2019: le 5 regole d'oro delle celebrities.

Il correttore verde è il segreto anti imperfezioni - Come applicare il correttore verde Per mettere il correttore verde a regola d'arte bisogno procedere con una piccola quantità di prodotto.

Come mettere il correttore, liquido o in crema, sui brufoli o sulle occhiaie: come si usa? - Su brufoli o couperose, ad esempio, serve applicare un correttore verde per annullare il rossore.

Correttore viso, i migliori per attenuare ogni imperfezione ed essere flawless dall'alba al tramonto - La prima cosa che devi sapere è che non esiste una regola precisa per stabilire se applicare prima il tuo correttore per macchie scure sul viso o iniziare con il fondotinta.