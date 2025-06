La Regione fissa la data di inizio dei saldi estivi per i commercianti abruzzesi

La regione Abruzzo ha ufficialmente fissato il via dei saldi estivi al 5 luglio, offrendo così ai commercianti locali una preziosa opportunità di rilancio e ai clienti un'occasione imperdibile per i loro acquisti. Dopo attente consultazioni con le associazioni di categoria, l'indicazione si conferma come un passo strategico per rafforzare il tessuto commerciale regionale e stimolare l’economia locale. Con questa decisione, si apre una stagione di grandi occasioni e nuove prospettive.

Inizieranno il 5 luglio anche in Abruzzo i saldi di fine stagione estiva. Lo ha fatto sapere l'assessore regionale Tiziana Magnacca. Il via libera è arrivato al termine delle consultazioni che i tecnici della Regione Abruzzo hanno avuto con le associazioni di categoria regionali.

