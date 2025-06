La rappresaglia di Putin non si ferma più massiccio raid su Odessa colpisce e distrugge un ospedale pediatrico

La spirale di violenza tra Russia e Ucraina si intensifica, con Putin che risponde con una serie di raid devastanti. L'ultimo attacco su Odessa ha colpito duramente, distruggendo un ospedale pediatrico e seminando ulteriore paura tra i civili. Questi atti di rappresaglia sembrano non conoscere limiti, evidenziando la crescente escalation nel conflitto. La pace sembra sempre più lontana, mentre il dolore e la distruzione continuano a crescere giorno dopo giorno.

Continua ormai da giorni la brutale rappresaglia di Vladimir Putin per vendicare i blitz con cui le forze ucraine hanno distrutto una quarantina di bombardieri strategici in Siberia e, successivamente, hanno attaccato il ponte di Crimea. Una vendetta che ieri si è tradotta in un massiccio bombardamento su tutta l'Ucraina, inclusa la capitale Kiev, che si è concentrato soprattutto su Odessa, dove missili e droni russi hanno colpito e distrutto un ospedale pediatrico. Stando a quanto riferiscono fonti ucraine, il bilancio del raid è di almeno otto vittime, ma ci sarebbero anche decine di feriti. A commentare l'accaduto è stato il presidente Volodymyr Zelensky, secondo cui l'attacco contro Kiev "è stato uno dei più grandi" dall'inizio della guerra.

