La Puglia non Tratta | in 9 anni prese in carico più di 1300 persone con 550 interventi di prossimità

La Puglia si distingue per un impegno straordinario nel contrasto alla tratta di esseri umani, avendo preso in carico oltre 1.300 persone in nove anni e realizzato 550 interventi di prossimità . Con circa 25.000 contatti e numerosi interventi delle Unità di strada, l’attenzione si concentra su tutte le vittime, inclusi uomini, donne e persone transessuali. Questi dati testimoniano un impegno costante e capillare, volto a proteggere i più vulnerabili...

Quasi 25mila contatti (24159) di cui 8780 uomini (70 presunti minori), 14319 donne (39 presunte minori) e 1060 persone trans. E poi ancora: 1888 interventi delle Unità di strada e di Contatto di cui 1233 in ambito di sfruttamento sessuale, 521 in ambito di sfruttamento lavorativo, 26 in ambito di.

