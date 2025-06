La Provincia non sia ostaggio della politica I sindacati stangano la politica

In un momento cruciale per la nostra provincia, i sindacati di Cgil, Cisl, Uil e Csa, insieme alla RSU dei lavoratori, lanciano un appello forte e chiaro: evitare che la politica diventi ostaggio delle tensioni e degli scontri, bloccando l’ente e compromettendo il futuro di tutti. È ora di riscoprire il senso di responsabilità e lavorare insieme per una provincia più stabile e sostenibile. La soluzione dipende da noi.

"Avete bloccato l'ente. E questo non può ripetersi". A dirlo sono i rappresentanti sindacali della Cgil, Cisl, Uil e Csa che, insieme alla rsu dei lavoratori della Provincia di Arezzo, rivolgono un appello urgente "al senso di responsabilità dei componenti del consiglio provinciale e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - "La Provincia non sia ostaggio della politica". I sindacati stangano la politica

