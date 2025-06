La Provincia bussa al Pirellone | Serve un fondo regionale integrativo per le compensazioni di Pedemontana

La provincia si fa sentire al Pirellone: chiediamo un fondo regionale integrativo per le compensazioni di Pedemontana. Con una mozione depositata ieri, Brianza Rete Comune, il gruppo consiliare di centrosinistra, insiste affinché il presidente Luca Santambrogio si faccia portavoce di questa urgente richiesta, garantendo risorse adeguate per il territorio. La partita è aperta: ora tocca alle istituzioni ascoltare e agire per tutelare la nostra comunità .

Le compensazioni di Pedemontana non bastano e Brianza Rete Comune (il gruppo consiliare provinciale di centrosinistra) chiede un fondo regionale integrativo. Lo ha fatto ieri, lunedì 9 giugno, depositando una mozione per impegnare il presidente della Provincia Luca Santambrogio a chiedere alla.

