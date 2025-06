La Promessa Puntate Spagnole | Tutti Contro Basilio!

Nella puntata di "La Promessa" intitolata "Tutti contro Basilio", l’ação si fa sempre più intensa: matrimoni segreti, alleanze inaspettate e ritorni destabilizzanti scuotono il villaggio. Lope, Curro e Ángela si preparano a sfidare Basilio nel mondo pericoloso del casinò, pronti a tutto per proteggere ciò che amano. Ma quale sarà il prezzo di questa battaglia? Scopriamolo insieme, perché i giochi stanno per entrare nel vivo e nulla sarà come prima.

La tensione esplode a La Promessa: tra matrimoni segreti, alleanze inaspettate e ritorni destabilizzanti, ogni personaggio si trova a dover scegliere da che parte stare. Scopri tutti i dettagli. Un ritorno infuocato al casinò e nuovi alleati inaspettati. Lope e Curro sono pronti a mettere di nuovo piede nel pericoloso mondo del casinò per affrontare Basilio, ma stavolta non saranno soli. A rompere gli schemi ci pensa Ángela, che decide di unirsi a loro, sorprendendo tutti con la sua determinazione. I due amici, spiazzati ma consapevoli che il suo aiuto potrebbe rivelarsi decisivo, accettano la sua compagnia.

