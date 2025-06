La promessa di Faroni ai 7000 | Vogliamo portare la squadra in alto

momento indimenticabile che ci riempie di orgoglio e ci motiva a continuare a sognare in grande. La passione e il calore dei tifosi sono la linfa che ci spinge a raggiungere nuovi traguardi, rendendo ogni conquista ancora più speciale. Insieme, possiamo davvero portare il Perugia in alto, scrivendo nuove pagine di storia e condividendo successi che resteranno impressi nel cuore di tutti noi.

"Sono felice che questo anniversario così importante sia caduto durante la mia gestione", commenta il presidente Faroni emozionato. Il numero uno biancorosso accende i settemila che hanno partecipato alla festa del Perugia resa magica dalla presenza di tanti biancorossi. "Buon pomeriggio a tutti – ha dichiarato in mezzo al campo – grazie per essere qui con noi, è un piacere essere in questo evento per noi che lavoriamo per questa società. È un piacere non solo per i 120 anni, ma anche per la presenza di queste leggende che hanno detto sì quando glielo abbiamo chiesto. Agli ultras e ai tifosi un grazie enorme perché voi date la vita per accompagnarci". 🔗 Leggi su Lanazione.it