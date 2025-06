La produzione industriale in Italia torna a salire dopo 26 mesi in calo

Dopo oltre due anni di declino, la produzione industriale in Italia assesta finalmente un segnale di ripresa, registrando un modesto ma significativo aumento dello 0,3% ad aprile. Questa novità segna una speranza di ripartenza, interrompendo una lunga fase negativa e aprendo nuove prospettive per il settore manifatturiero. Un dato che invita a riflettere sulle potenzialità di un’economia in evoluzione e su cosa ci attende nel prossimo futuro.

Dopo 26 mesi di calo tendenziale la produzione industriale torna a salire. E' quanto emerge dalle tabelle Istat sugli indici delle serie storiche che evidenziano un leggero aumento dello 0,3%. «In termini tendenziali ad aprile si osserva una crescita modesta, che tuttavia interrompe la lunga fase di contrazione dell'indice corretto per gli effetti di calendario. La dinamica tendenziale è positiva.

