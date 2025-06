La procura di Roma boccia il ddl Zanettin sugli smartphone | Dovrà essere il pm a motivare le ragioni del sequestro

La procura di Roma si oppone al DDL Zanettin sugli smartphone, ritenendo che non sia necessaria una legge specifica. Con sei pagine di linee guida, si privilegia la motivazione del sequestro affidata al pm, piuttosto che norme troppo rigide e generiche. Ma questa posizione apre un dibattito cruciale: possiamo affidare la tutela della privacy e la sicurezza solo a interpretazioni interne o serve una regolamentazione più chiara e condivisa?

Ma serve davvero una legge sugli smartphone? Come quella proposta dal senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin duramente contrastata dal procuratore nazionale Antimafia e Antiterrorismo Gianni Melillo? La procura di Roma, con sei pagine battezzate “Linee guida in materia di sequestri di telefoni e altri strumenti informatici”, ieri ha dato e diffuso tra i magistrati dell’ufficio la sua risposta. No, non è necessaria una legge scritta apposta sugli smartphone. Adeguandosi alle numerose sentenze della Cassazione è sufficiente che il pm motivi con maggiore ampiezza le ragioni del sequestro indicando quale materiale dovrà effettivamente essere sequestrato nello smartphone in stretta relazione con l’indagine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La procura di Roma boccia il ddl Zanettin sugli smartphone: “Dovrà essere il pm a motivare le ragioni del sequestro”

