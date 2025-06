La prima rata della Tari slitta di 4 mesi

Il Comune ha deciso di rinviare di quattro mesi la prima rata della TARI, permettendo così l’introduzione dei 6 euro aggiuntivi decisi dal Governo per finanziare il “bonus rifiuti”. Questa misura temporanea offre un respiro alle famiglie e alle imprese, adattandosi alle nuove disposizioni. La scadenza per il pagamento della prima rata sarà ora il 16 ottobre, mentre la seconda rimane fissata al 16 dicembre. Il provvedimento si è reso necessario per...

Rinviata di 4 mesi la prima rata della Tari per consentire al Comune di introdurre la novità dei 6 euro aggiuntivi decisi dal Governo per finanziare il “ bonus rifiuti ”. Gli avvisi di pagamento, attesi a giugno, sono quindi rinviati a fine luglio e il versamento della prima rata dovrà essere effettuato entro il 16 ottobre: la seconda rata resterà comunque al 16 dicembre. "Il provvedimento - spiega una nota del Conune - si è reso necessario per consentire l’adeguamento del software gestionale alle modifiche introdotte dall’ Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera), a seguito dell’istituzione, da parte del Governo, della componente perequativa di 6 euro a carico di tutte le utenze (domestiche e non domestiche) che finanzierà il bonus sociale a favore degli aventi diritto". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La prima rata della Tari slitta di 4 mesi

