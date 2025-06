La prima ondata di caldo africano | temperature fino a 36 gradi a Milano e in Lombardia

L’arrivo della prima ondata di caldo africano a Milano e in Lombardia porta temperature estreme fino a 36 gradi, trasformando la regione in un vero forno. Ma il calore può essere vissuto in modo diverso, a seconda delle preferenze e dell’orario. Con giornate soleggiate e condizioni atmosferiche stabili, la settimana promette un’estate anticipata. Condizioni favorevoli, ma è importante sapere come affrontare questi picchi di calore per godersi al meglio questa estate anticipata.

Caldo africano o caldo sopportabile? Sicuramente fa caldo e lo farà ancora nei prossimi giorni, il resto dipende dal grado di sopportazione personale e dall'orario, visto che la colonnina del termometro oscilla in pianura tra i 18 e i 36 gradi. La tendenza decisamente estiva proseguirà per tutta la settimana in Lombardia con tempo asciutto e cieli sereni o poco nuvolosi sia di giorno che di sera e scarse precipitazioni. Condizioni favorevoli, dunque, per i primi vacanzieri o per chi, finita la scuola, vuole concedersi qualche gita fuori porta. Ma con i primi caldi arrivano anche i consueti inviti alla prudenza per le fasce più a rischio, come anziani e persone con problemi di salute: meglio uscire di prima mattina o a tardo pomeriggio, dieta leggera, ingerire liquidi, evitare cibi grassi e alcolici.

Meteo pazzo, maltempo e caldo africano: le previsioni - La prossima settimana l'Italia vivrà un clima estremo, con un contrasto netto tra violenti temporali e l'imminente arrivo del caldo africano.

