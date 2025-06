La preside del liceo Montessori denuncia | Su di me mobbing per aver espresso posizioni pro-governo

La preside del liceo Montessori, Anna Maria De Luca, denuncia di essere vittima di mobbing per aver espresso posizioni a sostegno del governo. In un momento cruciale come la chiusura dell’anno scolastico, questa accusa scuote il mondo educativo e politico, aprendo un dibattito sulla libertà di opinione e le pressioni interne alle istituzioni scolastiche. La vicenda, che coinvolge anche l’Associazione nazionale presidi di Roma e del Lazio e il centrodestra, solleva questioni fondamentali sulla tutela dei lavoratori e sulla dialettica democratica nelle scuole.

“Ho tutti i sintomi del mobbing”. In chiusura dell’anno scolastico arriva la durissima denuncia della preside del liceo Montessori, Anna Maria De Luca, in via Livenza, nel municipio II. Che trova la sponda anche dell’Associazione nazionale presidi di Roma e del Lazio e del centrodestra. “Mi. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - La preside del liceo Montessori denuncia: "Su di me mobbing per aver espresso posizioni pro-governo"

Si parla tanto di presidi sceriffo, poco o nulla di dirigenti scolastici stressati se non mobbizzati. Uno di questi casi è accaduto al liceo Montessori di Roma, mille alunni e due sedi, dove la preside ha denunciato di avere subìto per tutto l’anno scolastico 2024/25 Partecipa alla discussione

#ScandaloNellaScuola Che succede quando una preside sostiene il ministro e i docenti si ribellano? Ecco la storia che sta infiammando Roma! ### Il Conflitto Esplosivo All'interno del liceo Montessori di Roma, la preside Anna Maria De Luca sta affront… Partecipa alla discussione

