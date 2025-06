La popolazione di pinguini imperatore sta calando più rapidamente del previsto

La sorprendente diminuzione dei pinguini imperatore sta preoccupando gli scienziati, poiché il riscaldamento globale accelera lo scioglimento dei ghiacci antartici. Uno studio del British Antarctic Survey rivela che questa specie iconica è in declino più rapido del previsto, mettendo a rischio il delicato equilibrio dell’ecosistema polare. È fondamentale intervenire ora per preservare questi affascinanti abitanti dell’Antartide e il nostro pianeta. Leggi per scoprire come possiamo fare la differenza.

Il riscaldamento globale, e in particolare lo scioglimento dei ghiacci antartici, sta causando un declino "più rapido del previsto" della popolazione di pinguini imperatore, afferma uno studio del British antarctic survey.

