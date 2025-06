La Polonia di Zalewski e Zielinski sfida la Finlandia | solo uno in campo!

La sfida tra Finlandia e Polonia si anima con un duello speciale: solo uno tra Zalewski e Zielinski, i talenti interisti, scenderà in campo. Dopo l’amichevole del 6 giugno, la nazionale polacca si prepara a battagliare per i Mondiali, con il cuore e la grinta di questi due campioni pronti a fare la differenza. Alle 20.45, un match da non perdere che potrebbe decidere le sorti delle qualificazioni.

Dopo l’amichevole del 6 giugno, la Polonia torna in campo per la sfida di Qualificazione ai Mondiali contro la Finlandia. Nelle formazioni ufficiali c’è il nome di uno tra i polacchi interisti Nicola Zalewski e Piotr Zielinski. IN CAMPO – Dopo Mehdi Taremi con l’Iran, oggi arriva il momento di scendere in campo con la propria Nazionale per un altro giocatore dell’Inter. Alle ore 20.45 avrà inizio Finlandia-Polonia, sfida valida per le Qualificazioni ai Mondiali del 2026. Per l’occasione il CT polacco Proibierz ha scelto di affidarsi dal primo minuto al nerazzurro Nicola Zalewski. Il centrocampista classe 2002 sarà l’unico interista a giocare la gara, dopo la recente notizia dell’infortunio dell’altro polacco Piotr Zielinsi. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - La Polonia di Zalewski e Zielinski sfida la Finlandia: solo uno in campo!

Ne parlano su altre fonti

Il reintegro alla Roma, il ritorno in campo, il goal in Polonia-Croazia: la rinascita di Zalewski è completa; Cristiano Ronaldo trova 2 calciatori di Serie A all'uscita dagli spogliatoi: Fai una foto con noi?; Zalewski e Zielinski come due tifosi qualunque: foto ricordo con CR7.

La Polonia batte la Moldavia, tra Zalewski e Zielinski solo uno gioca - Convocati sia Zalewski che Zielinski, ma questa sera in campo per un'ora di gioco solamente un -

La Polonia batte la Moldavia, tra Zalewski e Zielinski solo uno gioca - Pesa il caso Acerbi e la depressione dei giocatori interisti dopo la finale di Champions, così come una difesa che ha perso un pezzo dietro l’altro, ma ...

Infortunio Zielinski, stop in nazionale per il centrocampista dell’Inter: salta Finlandia Polonia! Le ultime - Le ultime sulle sue condizioni Ancora un infortunio per Piotr Zielinski, in questa stagione che per l ...