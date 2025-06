La Polonia di Zalewski e Zielinski sfida la Finlandia | solo uno dal 1?!

Dopo l’amichevole del 6 giugno, la Polonia di Zalewski e Zielinski torna in campo per la sfida decisiva di qualificazione ai Mondiali contro la Finlandia. Nelle formazioni ufficiali, spicca il nome di uno tra i talenti interisti pronti a fare la differenza. Alle ore 20.45, si accendono i riflettori su questa cruciale partita che potrebbe cambiare le sorti della qualificazione, e il pubblico è già in trepidante attesa di scoprire chi salirà in cattedra.

Dopo l’amichevole del 6 giugno, la Polonia torna in campo per la sfida di Qualificazione ai Mondiali contro la Finlandia. Nelle formazioni ufficiali c’è il nome di uno tra i polacchi interisti Nicola Zalewski e Piotr Zielinski. IN CAMPO – Dopo Mehdi Taremi con l’Iran, oggi arriva il momento di scendere in campo con la propria Nazionale per un altro giocatore dell’Inter. Alle ore 20.45 avrà inizio Finlandia-Polonia, sfida valida per le Qualificazioni ai Mondiali del 2026. Per l’occasione il CT polacco Proibierz ha scelto di affidarsi dal primo minuto al nerazzurro Nicola Zalewski. Il centrocampista classe 2002 sarà l’unico interista a giocare la gara, dopo la recente notizia dell’infortunio dell’altro polacco Piotr Zielinsi. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - La Polonia di Zalewski e Zielinski sfida la Finlandia: solo uno dal 1?!

