La polizia protagonista al RideBeat

La passione e la solidarietà si incontrano in un evento straordinario: RideBeat, la competizione ciclistica benefica all’Autodromo di Monza. La polizia di Stato ha preso parte con entusiasmo, schierando due squadre di valorosi agenti pronti a pedalare per una causa nobile, insieme a medici e sanitari. Un’occasione unica per dimostrare che anche in pista, il cuore delle forze dell’ordine batte forte per il bene della comunità.

Anche la polizia di Stato ha partecipato con due squadre alla competizione ciclistica a scopo benefico “ RideBeat ” all’ Autodromo di Monza, organizzata domenica dall’associazione Cancro Primo Aiuto. Al pari di altre rappresentanze di forze dell’ordine e medici e sanitari, la polizia ha gareggiato in pista in modalità staffetta con le squadre composte dal primo dirigente Mirella Pontiggia (Stradale Verona), dal commissario Capo Ismaele Gatti (Divisione Pasi Questura di Bergamo), dall’ispettore Massimiliano Pascali (Squadra mobile Questura di Milano), dal viceispettore Francesco Gamba (Squadra mobile Questura di Bergamo), dall’assistente capo Alessandro Ferrara (Stradale di Seriate) e dall’assistente capo Marco Gulotta, (Postale di Bergamo). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La polizia protagonista al “RideBeat”

