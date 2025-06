La Polizia Municipale di Pisa compie 173 anni | cerimonia a Palazzo Gambacorti

oggi a Palazzo Gambacorti, un momento di orgoglio e gratitudine per i tutori della nostra città. Questa importante ricorrenza sottolinea l’impegno quotidiano della Polizia Municipale di Pisa nel garantire sicurezza, ordine e servizi alla comunità. Un traguardo che merita di essere festeggiato e ricordato, rafforzando il legame tra cittadini e forze dell’ordine. La cerimonia ha segnato una tappa fondamentale, simbolo di storia e dedizione.

Ricorre oggi, 10 giugno, il 173° anniversario dalla fondazione del Corpo di Polizia Municipale di Pisa, istituito il 10 giugno 1852 per decreto del Granduca di Toscana, Pietro Leopoldo II. Stamani, per la prima volta, la ricorrenza è stata celebrata con una cerimonia ufficiale che si è svolta in. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - La Polizia Municipale di Pisa compie 173 anni: cerimonia a Palazzo Gambacorti

