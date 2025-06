La pista russa di nuovo Nel vandalismo antisemita in Francia c' è un metodo già riconosciuto

L'ombra della pista russa torna a nuocere in Francia, alimentando il rischio di un'ondata di vandalismo antisemita. Questa volta, la scoperta di tre uomini serbi coinvolti apre nuovi inquietanti scenari. Un metodo ben riconosciuto e consolidato che mette in allarme l'intera società.

La pista privilegiata per l'ennesimo atto vandalico a carattere antisemita sul suolo francese è ancora una volta quella russa. Giovedì scorso, tre uomini di nazionalità serba sono.

