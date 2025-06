La Perla non affonda lavoratrici in salvo e nuovi posti di lavoro

La Perla, iconica firma del lusso e dell’eleganza italiana, ha evitato l’epilogo più temuto grazie all’intervento di Luxury Holding LLC e del miliardario Peter Kern. Questa notizia ha riacceso la speranza tra le lavoratrici e i lavoratori, assicurando non solo la salvezza di un marchio simbolo, ma anche nuovi posti di lavoro. Un vero e proprio lieto fine che testimonia come determinazione e innovazione possano riscrivere il futuro di eccellenze italiane.

La notizia che ha sollevato il morale delle lavoratrici e lavoratori di La Perla ha finalmente avuto un lieto fine: l’industria simbolo della lingerie di lusso è stata salvata grazie all’acquisizione da parte di Luxury Holding LLC e del miliardario americano Peter Kern. Dopo mesi di incertezze e preoccupazioni, i dipendenti della storica azienda bolognese, che produce da decenni intimo di alta qualità, hanno festeggiato la salvezza di un marchio storico del settore della moda internazionale. L’acquisizione arriva in un periodo particolarmente difficile per il brand, che ha attraversato un’operazione di salvataggio complessa, con l’intervento di più entità nazionali e internazionali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - La Perla non affonda, lavoratrici in salvo e nuovi posti di lavoro

