La Perla in salvo | il marchio di lingerie sarà anche rilanciato Urso | È una bella giornata per il Made in Italy

Una giornata storica per il Made in Italy: la rinascita de La Perla, icona di eleganza e qualità, grazie a un importante investitore internazionale che garantirà non solo un rilancio economico ma anche nuove opportunità occupazionali. Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, ha sottolineato come questo risultato rappresenti un orgoglio nazionale e un segnale forte di vitalità del nostro patrimonio industriale. La vicenda si sviluppa con l’impegno di portare avanti anche misure di tutela sociale, tra cui la cassa integrazione.

«È una bella e straordinaria giornata per il Made in Italy con questa icona che sarà rilanciata grazie ad un grande investitore internazionale che ha fatto l’offerta migliore sia sul piano economico che occupazionale». Lo ha detto Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy a margine del tavolo su La Perla di oggi al ministero. Sulla cassa integrazione Urso ha affermato che «sarà portata al prossimo consiglio dei ministri» insieme «a più casi industriali che hanno necessità di attivare cassa d’integrazione, questo dovrebbe riguardare la Perla riguarderà anche Piombino e altri casi specifici». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La Perla in salvo: il marchio di lingerie sarà anche rilanciato. Urso: “È una bella giornata per il Made in Italy”

