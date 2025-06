La Perla | il video delle lavoratrici in festa

Davanti ai cancelli ancora chiusi, le dipendenti dello storico marchio festeggiano l'annuncio della nuova proprietà passata al miliardario Peter Kern. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Perla: il video delle lavoratrici in festa

Esplode la gioia delle lavoratrici della Perla: “Che bello tornare in fabbrica per Kern” / Video - In un mondo che cambia, la forza delle lavoratrici di La Perla si fa sentire più che mai: a Bologna, tra sorrisi e bandiere, esplode la gioia di tornare in fabbrica, simbolo di rinascita e speranza.

La Perla va a Peter Kern, miliardario Usa, re del Brunello. Operaie in festa davanti alla fabbrica - È Peter Kern , miliardario americano che in Toscana produce Brunello, il nuovo proprietario de La Perla, l'azienda di intimo di lusso bolognese.

La Perla, protesta con sdraio e ombrelloni davanti alla sede della storica azienda di Bologna in crisi - E la spiaggia, semmai, arriva di fronte alla sede di via Mattei, dove domani, mercoledì 24 luglio, a partire dalle 17 si prepara una ...

La Perla è salva, c’è un nuovo proprietario con un piano industriale di rilancio: «Tutti confermati e 40 assunzioni» - L’annuncio del ministro Urso per lo storico marchio bolognese: «Ha manifestato il proprio interesse per marchio, sito produttivo e lavoratori» ...