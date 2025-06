La Perla cambia | oggi l’annuncio dell’acquirente

Oggi, la rinomata azienda La Perla svela il suo nuovo proprietario, ponendo fine a un lungo periodo di incertezza e vertenze. Confermato dal ministro Adolfo Urso, il marchio storico bolognese è salvo e pronto a ripartire sotto una nuova guida. Alle 11:30 al Mimit di Roma, il nome dell’imprenditore che prenderà le redini di questa icona del Made in Italy verrà finalmente svelato, segnando un nuovo entusiasmante capitolo. Dunque, entro la tarda mattinata...

