La pasticceria Saracinelli location di un film in città si gira La bambina di Chernobyl Siamo entrati nel set

Da un mese, la città di Ancona si trasforma in un set cinematografico eccezionale, ospitando le riprese del film "La bambina di Chernobyl". Tra scenografie suggestive e comparse locali, si respira un’atmosfera unica che coinvolge tutta la comunità. La pasticceria Saracinelli, location di scena, diventa un angolo speciale di questa avventura cinematografica, pronta a lasciare il segno nel cuore degli spettatori. Un evento che mette Ancona al centro dell’attenzione nazionale e internazionale.

ANCONA – Ha una troupe al 90% marchigiana, 72 comparse locali e le scene sono girate quasi totalmente nel capoluogo dorico, tra piazza Roma, corso Mazzini e piazza Pertini. Sopralluogo nel set del film "La bambina di Chernobyl, questa mattina, che uscirà al cinema a marzo del 2026. Da un mese la.

