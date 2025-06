la passione a san paolo con i volti di celiberti

dell'arte e della fede continua a suscitare in chi la visita. Dal 14 giugno, la chiesa si trasforma in un palcoscenico di emozioni con la mostra "I volti della passione" di Giorgio Celiberti, un viaggio attraverso l'anima umana e la spiritualità che invita a riflettere e riscoprire il vero significato del Giubileo della Speranza.

I volti della passione, opere di Giorgio Celiberti in mostra (da sabato 14 giugno) nella chiesa della Conversione di San Paolo. A poco più di un anno dalla riapertura della chiesa della Conversione di San Paolo e nel pieno del Giubileo della Speranza, è già possibile fare un bilancio delle molte presenze e dei tantissimi eventi in essa realizzati, ma non è ancora tempo di tirare le somme, piuttosto di assecondare la vocazione che questo gioiello di arte e di fede ha mostrato con evidenza. In ogni conversazione e riflessione dei visitatori e degli addetti ai lavori, emerge chiaramente che questa chiesa per qualità, collocazione nel tessuto urbano, dimensione e storia, debba diventare il luogo simbolo del dialogo tra la cultura e la fede.