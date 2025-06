La pace in Ucraina è lontana almeno smettiamo di parlarne a vanvera Scrive Arditti

La guerra in Ucraina continua a drammaticamente intensificarsi, con attacchi notturni che colpiscono ancora Kyiv e Odessa, seminando morte e distruzione. Mentre alcuni insistono che la pace sia lontana, la realtà ci ricorda che questa non è una crisi da risolvere con semplici parole. La strada verso la fine del conflitto è ancora lunga e incerta, e ogni giorno ci avvicina a un orizzonte che dobbiamo affrontare con coraggio e responsabilità .

Kyiv e Odessa, ancora una volta. Nella notte tra il 9 e il 10 giugno (cioè stanotte), la Russia ha sferrato un attacco massiccio sull’Ucraina, colpendo infrastrutture civili e militari, seminando terrore e ricordando a tutti che il conflitto in corso non è affatto vicino a una soluzione diplomatica. Anzi, ogni giorno che passa conferma ciò che molti non vogliono ammettere: questa è una guerra durissima, che non finirĂ con un compromesso politico ma, molto piĂą probabilmente, con un equilibrio innanzitutto creato dalla forza in campo. I droni e i missili russi si sono abbattuti sulla capitale ucraina e sulla cittĂ portuale sul Mar Nero con una violenza che non si vedeva da mesi. 🔗 Leggi su Formiche.net