La nuova vita di Marita Comi Massimo Bossetti 15 anni dal delitto Yara | cosa fa oggi la moglie

Dopo oltre dieci anni dall’arresto di Massimo Bossetti, il suo percorso di vita e le novità che lo riguardano emergono con forza. Questa volta, il protagonista della vicenda è anche la sua moglie, Marita Comi, e la sua “nuova vita” dopo il dramma. Cosa fa oggi la donna che ha condiviso un cammino così difficile? Scopriamolo insieme, perché il passato lascia sempre tracce profonde nel presente.

A più di dieci anni dall’arresto, Massimo Bossetti torna sotto i riflettori. Questa volta, non per un nuovo sviluppo giudiziario, ma grazie alla sua partecipazione al programma televisivo Belve Crime, uno spin-off del noto show di Francesca Fagnani. La trasmissione, prevista per martedì 10 giugno in prima serata su Rai 2, ospiterà un’intervista esclusiva realizzata all’interno del carcere di Bollate, segnando la sua prima apparizione televisiva da quando è stato condannato all’ergastolo. Condannato per l’ omicidio di Yara Gambirasio, la giovane scomparsa nel 2010 a Brembate di Sopra, Bossetti sta scontando la sua pena proclamandosi sempre innocente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “La nuova vita di Marita Comi”. Massimo Bossetti, 15 anni dal delitto Yara: cosa fa oggi la moglie

Dopo 15 anni dall'intramontabile caso di Yara Gambirasio, il nome di Marita Comi, moglie di Massimo Bossetti, torna sotto i riflettori.

