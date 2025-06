La nuova vita di Marita Comi Massimo Bossetti 15 anni dal delitto di Yara Gambirasio | cosa fa oggi la moglie

Dopo 15 anni dall'intramontabile caso di Yara Gambirasio, il nome di Marita Comi, moglie di Massimo Bossetti, torna sotto i riflettori. Oggi, la sua vita ha preso una piega sorprendente, lontana dai tribunali e dagli scandali, e si prepara a condividere la propria storia in un contesto inedito: la prima puntata di Belve Crime su Rai 2. Ma cosa sta facendo ora Marita? Scopriamolo insieme.

Il caso di Massimo Bossetti, a distanza di oltre un decennio dall'arresto che scosse l'Italia intera, torna prepotentemente sotto i riflettori. Questa volta non si tratta di un nuovo capitolo giudiziario, ma di una scelta televisiva che promette di far discutere: Bossetti sarĂ infatti il protagonista della prima puntata di Belve Crime, spin-off del celebre programma di Francesca Fagnani, in onda da martedì 10 giugno in prima serata su Rai 2. Un'intervista esclusiva, condotta direttamente all'interno del carcere di Bollate, che segna la sua prima apparizione televisiva da detenuto condannato all'ergastolo.