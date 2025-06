La nuova svolta sui diritti Tv torna la vendita esclusiva La bozza del governo | cosa cambia per il calcio e l’eccezione sulla Serie A

La proposta del governo rivoluziona il panorama dei diritti tv sportivi, tornando alla vendita in esclusiva con licenze di massimo tre anni. Una mossa che potrebbe ridisegnare il modo in cui il calcio e la Serie A vengono trasmessi, con impatti significativi per club, emittenti e tifosi. Presto, questa svolta potrebbe trasformarsi in realtà , influenzando profondamente l’ecosistema televisivo dello sport italiano, lasciando aperti nuovi scenari e opportunità .

Presto potrebbe tornare la possibilità di cedere in esclusiva i diritti tv sportivi a un solo operatore, con licenze della durata massima di tre anni. Lo prevede la bozza di un disegno di legge che delega il governo a rimettere mano all’attuale sistema della vendita dei diritti televisivi. Il provvedimento potrebbe approdare a una delle prossime riunioni del Consiglio dei ministri, con un anno di tempo per approvare i decreti attuativi, così da far entrare in vigore le nuove regole a partire dal 1° luglio 2026. La riforma al vaglio del governo. Se approvate, le nuove regole supererebbero di fatto il principio del divieto di esclusiva, sancito nel 2008 dalla legge Melandri per assicurare più concorrenza nel mercato dei diritti a trasmettere le competizioni sportive. 🔗 Leggi su Open.online

