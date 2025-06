La nuova Serie C prende forma | il 17 agosto la Coppa Italia una settimana dopo il Campionato

La nuova Serie C prende forma, annunciando un calendario ricco di sfide e emozioni. Il 17 agosto si apre con la Coppa Italia, seguita dal campionato una settimana dopo, mentre l’attesa cresce per la decisione della Covisoc. Le società hanno già presentato le istanze di iscrizione, pronte a vivere un’altra stagione intensa e appassionante. Tra conferme e novità, il calcio di Serie C si prepara a scrivere nuovi capitoli di entusiasmo e competizione.

A giorni la Covisoc si pronuncerà sulle istanze delle società, che aveva già titolo di presentare domande di iscrizione, non avendo in ballo play off o ripescaggi, ma intanto la Lega Pro ha reso note le date della prossima stagione di Serie C. Si parte il 17 agosto con il Primo Turno Elminatorio. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - La nuova Serie C prende forma: il 17 agosto la Coppa Italia, una settimana dopo il Campionato

In questa notizia si parla di: Serie Agosto Prende Forma

Campionato Serie A al via il 23 agosto, ecco come sarà la stagione 2025-26 - La Serie A 2025-26 sta per cominciare, promettendo emozioni e sorprese fin dal primo fischio d’inizio.

La nuova Serie A 2025/2026 prende forma,con i calendari svelati in occasione del “Festival della Serie A" al Teatro Regio di Parma. Si parte nel weekend del 24 agosto 2025.L'ultima giornata sarà il 24 maggio 2026. 38 le giornate del campionato. Partecipa alla discussione

Prende forma la Serie A 2025/2026: svelata la prima giornata del nuovo campionato, che si giocherà nel weekend del 23 e 24 agosto #SerieA #CalendarioSerieA Partecipa alla discussione

Se ne parla anche su altri siti

La nuova Serie C prende forma: il 17 agosto la Coppa Italia, una settimana dopo il Campionato; La Serie A 25/26 prende forma: ecco le avversarie del Genoa, esordio in casa con il Lecce, poi Juventus e Como; Alien: Pianeta Terra, il trailer della serie tv Disney.

La Serie A 25/26 prende forma: ecco le avversarie del Genoa, esordio in casa con il Lecce, poi Juventus e Como - Sarà il Lecce la prima avversaria del Genoa nel prossimo campionato di Serie A EniLive.

Diretta Calendario Serie A 2025-2026, oggi il sorteggio live - La sfida al Napoli campione d'Italia parte con la prima giornata in programma il 24 agosto 2025 ...

?? Serie A 25/26, ecco il calendario! Svelato il nuovo campionato: le date | OneFootball - 24 agosto subito col botto visto che dopo tre turni è già tempo di Derby d’Italia tra Juventus e Inter.