la nuova nato deve quadruplicare le difese aeree

In un mondo sempre più incerto, la Nato si prepara a rafforzare le proprie difese. La richiesta di quadruplicare le capacità aeree e missilistiche sottolinea l'urgenza di adattarsi alle nuove minacce, in particolare alla crescente tensione con la Russia. Con il segretario generale Mark Rutte che annuncia questa svolta strategica, l'Alleanza si trova di fronte a una sfida cruciale: garantire la sicurezza collettiva in un contesto di instabilità globale.

"I membri della Nato devono aumentare le loro difese aeree e missilistiche del 400% per contrastare la minaccia russa" Lo ha dichiarato ieri, lunedì 9 giugno, il segretario generale Mark Rutte specificando che l'Alleanza "deve fare un salto di qualità nella difesa collettiva per affrontare la crescente instabilità e le minacce". Rutte incontrerà il Primo Ministro britannico Keir Starmer prima del vertice Nato che si terrà nei Paesi Bassi il 24 e 25 giugno, quando l'Alleanza Nord Atlantica si impegnerà ad affrontare un forte aumento della spesa militare. Come altri membri della Nato, il Regno Unito ha rivalutato la propria spesa per la difesa dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio 2022 e il premier Starmer si è impegnato a raggiungere il 2,5% del prodotto interno lordo entro il 2027 e il 3% entro il 2034.

Nato, Hegseth: Ogni paese deve fare la sua parte, l'obiettivo è 5% - In un momento cruciale per la sicurezza globale, il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth sottolinea l'importanza di un impegno condiviso tra i membri della NATO.

Rutte: difese aeree +400% «o parleremo tutti il russo» Non c'è giorno senza appello all'aumento delle spese per la difesa. Stavolta il segretario generale della Nato Mark Rutte invita a rafforzare del 400% la difesa aerea e missilistica

