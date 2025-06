La Nazionale sfiora il 40% Porro batte Formigli SuperGiletti con Garlasco

La serata televisiva di lunedì si accende con le grandi sfide e i grandi film: mentre su Rai1 le qualificazioni mondiali vedono l’Italia brillare con una vittoria schiacciante, conquistando il 38.4% di share, su Canale5 il divertimento vola con "Ticket to Paradise" di Julia Roberts e George Clooney, attirando quasi 1.8 milioni di spettatori. Un mix di emozioni e intrattenimento che conferma come la TV italiana sappia sempre sorprendere e coinvolgere.

Gli ascolti del lunedì televisivo vedono in prime time su Rai1 le Qualificazioni per la Coppa del Mondo di Calcio 2026, con la vittoria dell'Italia sulla Moldova per 2 a 0, conquistare il 38.4% pari a una media di 7.522.000 spettatori, stravincendo la serata. Su Canale5 il film in prima visione in chiaro Ticket to Paradise, con Julia Roberts e George Clooney, ha invece siglato una media di 1.778.000 individui all'ascolto pari a uno share del 10.2%. Su Rai2, la serie Delitti in Paradiso ha calamitato una media di 1.021.000 appassionati pari al 5.2% di share e, a seguire, lo spin-off Oltre il Paradiso 866.

