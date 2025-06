La Nato nel mirino di Putin | Creata per lo scontro Europa ostacolo alla pace

La tensione tra Russia e NATO si intensifica, con il Cremlino che accusa l’Alleanza di essere più uno strumento di conflitto che di sicurezza. Putin alza i toni, mentre il segretario Rutte avverte: un attacco russo potrebbe verificarsi entro cinque anni. È un quadro che rischia di compromettere la stabilità europea, lasciando tutti a chiedersi: quale sarà il prossimo passo in questo gioco di potere?

"La Nato non è uno strumento che serve a mantenere la sicurezza, ma è stato creato per lo scontro". Il Cremlino alza i toni contro la Nato e l'Europa. E il segretario dell'Alleanza Atlantica, Mark Rutte avverte: "La Russia potrebbe attaccare entro cinque anni". Le dichiarazioni russe sono arrivate nel corso di una conferenza stampa del portavoce del presidente Putin, Dmitrj Peskov, che ha mandato un avvertimento preciso: "La Federazione Russa manterrà la libertà di azione per quanto riguarda il dispiegamento di missili a raggio intermedio e a corto raggio in risposta alle azioni della Nato". Poi il riferimento all'allargamento dell'Alleanza a Svezia e Finlandia, 'dimenticando' che è stata una risposta all'invasione dell'Ucraina: "In un modo o nell'altro, la Russia dovrà rispondere a queste azioni espansionistiche e aggressive da parte della Nato e dei nuovi membri della Nato, a noi ben noti, che si trovano in prossimità dei nostri confini".